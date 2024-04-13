شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد 20 سنة ضمن المجموعة الثانية فى بطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة العالم لسيدات اليد 20 سنة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات تونس وتشيلى، والمقرر لها الفترة من 19 وحتى 30 يونيو المقبل بمقدونيا.

فيما أسفرت بطولة الشابات تحت 18 سنة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة G بجانب منتخبات كل من، رومانيا وأسبانيا وهولندا وسويسرا فى الصين من 14 إلى 25 أغسطس.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومى 17 و21 مايو المقلب موعدا لمواجهتى بلاى أوف نهائى دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 بين الأهلى والزمالك، وحال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام يوم 24 من نفس الشهر.



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