الهلال يبحث تجديد عقد جيسوس

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الهلال السعودي تجديد عقد المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، بعد النتائج المميزة التي حققها الزعيم خلال الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن هناك رغبة قوية لدي إدارة الهلال بتجديد عقد جيسوس خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن تتويج الزعيم ببطولة السوبر السعودي على حساب النصر وتحقيق الفوز في 34 مباراة متتالية دون خسارة، بالإضافة إلى أن الهلال وصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا وكأس الملك.

ويستعد الهلال خلال الفترة الحالية لمواجهة نظيره العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد الخاص بالنادي الإماراتي.

الجدير بالذكر أن الهلال نجح في تحقيق رقم قياسي، لينجح في تحقيق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ لعبة كرة القدم بـ 34 انتصارًا، بعدما لم يتعرض للهزيمة في أي مباراة في بطولات الدوري السعودي ودوري أبطال اَسيا.