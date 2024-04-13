كلوب يختار اللاعب الأفضل في ليفربول هذا الموسم.. ليس صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن اللاعب الأفضل في الريدز خلال الموسم الحالي.

وأكد كلوب أن كورتيس جونز عاد من الإصابة ويقدم مستويات كبيرة خلال الفترة الحالية، حيث يشارك اللاعب في التدريبات منذ عودته ويقدم أداء جيد.

وأوضح المدرب الألماني أن جونز شارك أمام أتالانتا الإيطالي لمدة شوط كامل وكان مميزًا للغاية.

وأضاف: "جونز بالنسبة لي هو اللاعب الأكثر جاهزية بدنية في معظم فترات الموسم، عندما يشارك ويلعب يؤدي بطريقة مجنونة لمدة 90 دقيقة، يضغط على لاعبي الخصم في كل مكان".

وأختتم كلوب تصريحاته: "جونز شارك أمام أتالانتا، لقد تفاجأت بأدائه بعد فترة إصابته عقب مرور 20 دقيقة فقط، فما بالك عندما يشارك لمدة 90 دقيقة".