الهلال السعودي يتفق مع جيسوس على التجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الهلال تقديم العروض المميزة خلال الفترة الحالية، بعدما نجح في التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي، عقب الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن أن مسؤولو الهلال نجحوا في التوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس على تجديد عقده خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن الإدارة اتفقت مع المدرب البرتغالي على التجديد لمدة موسمين حتى صيف 2026 المقبل.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الهلال سيقوم بالإعلان عن تجديد عقد حيسوس بعد نهاية الموسم الجاري مباشرة، بعد الفترة المميزة التي يعيشها الزعيم السعودي هذا الموسم.

وكان الهلال قد نجح في تحقيق أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم بـ 34 انتصارًا خلال الموسم الجاري، بالإضافة إلى وصوله للدور نصف نهائي آسيا وكأس الملك والاقتراب من تحقيق لقب الدوري السعودي خلال نسخته الجارية.