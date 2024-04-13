بينهم ماني وتيليس.. 5 نجوم من النصر مهددون بالغياب عن مباراة الخليج

يواجه نادي النصر، نظيره الفيحاء، بعدد كبير من اللاعبين المهددين بالغياب عن مواجهة الخليج في الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستعد نادي النصر لخوض لقاء أمام الفيحاء، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 28 من عمر الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويدخل “العالمي” مواجهة الفيحاء، قائمة كبيرة مكونة من 5 لاعبين مهددين بالغياب عن مواجهة الخليج في الجولة الـ 29، وذلك حال حصولهم على بطاقة صفراء امام الفيحاء، وهم: “ساديو ماني – أليس تيليس – نواف بوشل، عبد الإله العمري، علي لاجامي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فقد عاد المدافع عبد الإله العمري لتدريبات فريقه، بعد أن شارك بالكامل في مران الفريق، اليوم السبت.

وغاب عبد الإله العمري، عن صفوف فريق النصر، منذ إصابته بتمزق في عضلة السمانة خلال مواجهة العين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، 11 مارس الماضي، والتي انتهت بخسارة الفريق بركلات الترجيح.

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ويحتل نادي النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.