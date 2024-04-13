"بعد التأهل للنهائي".. اتحاد الكرة الطائرة يرفع الإيقاف عن لاعبة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، رفع الإيقاف عن لاعبة النادي الأهلي زينة العلمي، مع سريان إيقافها من المنتخب، وتوقيع غرامة مالية عليها قدرها 50 ألف جنيها، تسدد قبل يوم 17 أبريل الحالي.

وكانت زينة العلمي تعرضت للإيقاف بسبب الأزمة بينها وبين عماد نوار المدير الفني لمنتخب الطائرة سيدات، بعد استبعادها من قائمة المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية، التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا، خلال مارس الماضي.

وخضعت زينة للتحقيق، خلال الأيام الماضية، من جانب المستشار القانوني للاتحاد، وقدمت اعتذارها يوم 8 أبريل، لهذا قرر الاتحاد الاكتفاء بإيقافها المدة الماضية، والتي بلغت شهرا.

وتعود اللاعبة للمشاركة مع الأهلي، الذي وصل إلى نهائي كأس مصر، عقب الفوز على وادي دجلة 3-0، ليواجه الشمس في المباراة النهائية، المقرر لها في الثامنة مساء السبت المقبل.

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