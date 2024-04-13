حقيقة صورة متداولة لنجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، ظهر فيها مع شخص يشبهه، قيل أنه شقيقه التوأم.

لكن ظهر أن الصورة معدلة بـ"الفوتوشوب"، كما أن عبدالمنعم ليس لديه توأم، إنما شقيقه لا يشبه وظهر معه في صورة أخرى، جمعتهما خلال وجود لاعب الأهلي في المستشفى.

وعلقت الجماهير على الصورة بشكل ساخر، وكتب أحدهم: "عبدالمنعم وهو قاعد مع نفسه زي ما قال إبراهيم عبدالجواد"، وكان الإعلامي إبراهيم عبد الجواد وجه رسالة للاعب الأهلي، عبر حسابه على موقع "إكس"، وطالبه بالجلوس مع نفسه.

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