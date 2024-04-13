شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتفوق على المصرى تاريخياً قبل مواجهة الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى عن مواصلة التفوق على المصرى البورسعيدى، فى اللقاء الذى يجمعهما مساء غد، الأحد، فى إطار مؤجلات الجولة العاشرة فى دورى nile.

وستكون مباراة الأحد في الدورى الثامنة بين الفريقين، حيث تقابل الفريقان في 7 مواجهات سابقة، حقق سيراميكا الفوز في 3 مواجهات بينما نجح المصرى في الفوز في مباراتين، وحسم التعادل مواجهتين، سجل لاعبو سيراميكا 25 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 15 هدفا.

ويعد أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا الهداف التاريخى للمواجهات، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف في شباك أبناء بورسعيد، كما أن المواجهات لا تعرف التعادل السلبى ودائما ما تشهد غزارة تهديفية، حيث تعد نتيجة 4/ 1 هي الأكبر بين الفريقين بعدما تبادل الفريقين الفوز بها.

وكان سيراميكا قد تعادل مع زد بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دورى nile، بينما خسر المصرى أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

يحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبل 17 هدفا.