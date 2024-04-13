سفيان رحيمي على رأس تشكيل العين المتوقع أمام الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد العين الإماراتي لمواجهة من العيار الثقيل أمام الهلال السعودي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

ويرغب العين في تحقيق الفوز في هذه المباراة، خاصة وأن اللقاء سيكون على ملعب "هزاع بن زايد" ووسط جماهيره في الإمارات.

التشكيل المتوقع للعين أمام الهلال

من المتوقع أن يقود سفيان رحيمي التشكيل المتوقع للعين الإماراتي أمام العين الإماراتي، حيث يُتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمى : خالد عيسى.

الدفاع: خالد هاشمي، إيريك، كوامي، عبدول توريه.

الوسط: يونج يو بارك، محمد عباس، ماتياس بالاسيوس.

الهجوم: جوناتاس سانتوس، عمير اتزيلي، سفيان رحيمي.

وكان الهلال قد صعد لنصف نهائي دوري أبطال اَسيا، بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 4/0، ذهابًا وإيابًا بمجموع المباراتين.

فيما تأهل العين الإماراتي، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح، عقب التعادل بنتيجة 4/4 في الذهاب والإياب.

الهلال والعين.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة الهلال أمام العين في تمام السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشعدعا ملعب هزاع بن زايد، بينما سيكون لقاء الإياب على ملعب "المملكة أرينا" الأسبوع المقبل.

وتُذاع مباراة الهلال والعين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وأيضًا قناة "ssc" القطرية.