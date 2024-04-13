تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الهولندي تين هاج تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بورنموث، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مانشستر يونايتد المركز السادس في بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، ويبحث مانشستر يونايتد عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة أملا في الاقتراب من المربع الذهبي وخطف المركز الرابع لضمان مقعد أوروبي بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب دين كورت.

تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت، كامبوالا، ماجواير، بيساكا

الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز

الهجوم: جارناتشو، هويلوند، راشفورد.

يحتل بورنموث المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 12 مواجهة.