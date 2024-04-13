عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت أمام شتوتجارت فى الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق آنتراخت فرانكفورت التشكيل الأساسي لمواجهة ستوتجارت في المواجهة التي تقام بينهما بعد قليل على ملعب مرسيدس بينز ارينا ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني.

ويقود النجم المصري عمر مرموش هجوم آنتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت، حيث يحاول آينتراخت فرانكفورت حصد النقاط الثلاث فى مباراة اليوم من أجل المنافسة على اقتحام المربع الذهبى وسط جهود كبيرة يبذلها الفريق منذ بداية المسابقة، فيما يسعى إينتراخت فرانكفورت لتحقيق الفوز.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد فيردر بريمن فى المركز الـ 10 برصيد 30 نقطة.

ويقدم عمر مرموش، صاحب الـ25 عامًا، مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الحالي،إذ ساهم فى تسجيل 21 هدفا مع فرانكفورت، خلال 33 مباراة بمختلف المسابقات، بواقع 15 هدفا و6 تمريرات حاسمة.