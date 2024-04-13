ناقد رياضي يرصد تاريخ الحكم إبراهيم نور الدين مع القطبين

ياسر رشاد - القاهرة - رصد الناقد الرياضى عبد اللطيف فوزي عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تاريخ الحكم إبراهيم نور الدين مع القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك وبدأ بالتساؤل ماذا يفعل الزمالك والأهلي مع إبراهيم نور الدين .. بعد إسناد له مهمة إدارة القمة في الدوري المصري

- أولا : الزمالك

• خاض الزمالك 32 مباراة تحت قيادة الحكم إبراهيم نور الدين في بطولة الدوري المصري والكأس

• حقق الزمالك الفوز في 22 مباراة بنسبة 68.75%

• تعادل في 6 مباريات بنسبة 18.75%

• خسر 4 مباريات بنسبة 12.5% امام الإسماعيلي مرتين وامام مصر المقاصة وامام النادي الأهلي في الدورة الرباعية 2014

• احتسب لنادي الزمالك 12 ركلة جزاء

• احتسب على الزمالك 11 ركلة جزاء

• خسر الزمالك مباراتي الإسماعيلي ومصر المقاصة بسبب ركلات الجزاء التي احتسبت ضده

• خسر الزمالك مباراة القمة امام الأهلي في أول مباراة تحكمية لإبراهيم نور الدين لمباريات الديربي

- ثانيا : الأهلي

• خاض الأهلي 38 مباراة مع إبراهيم نور الدين في بطولة الدوري المصري والكأس

• حقق الأهلي الفوز في 29 مباراة بنسبة 76.3%

• تعادل 8 مباريات بنسبة 21%

• خسر لقاء وحيد فقط بنسبة 2.7% كان امام سموحه وانتهى بفوز الفريق السكندري 3-0

• احتسب للنادي الأهلي 15 ركلة جزاء

• احتسب على الأهلي 5 ركلات جزاء فقط

• حقق النادي الأهلي اول فوز في تاريخه على بيراميدز بصافرة إبراهيم نور الدين

• حقق النادي الأهلي اول فوز في تاريخ الدورة الرباعية للدوري بصافرة إبراهيم نور الدين

• حقق النادي الأهلي الفوز في أول مباراة تحكيمية لإبراهيم نور الدين لمباريات القمة امام الزمالك

- مباريات القمة

• سبق لإبراهيم نور الدين إدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي مرة وحيدة في عام 2014 في الدورة الرباعية والتي انتهت بفوز الأهلي 1-0

• كان إبراهيم نور الدين ضمن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال افريقيا 2020 كحكم رابع والذي انتهى بفوز الأهلي 2-1