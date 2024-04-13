ترتيب الدوري الإنجليزي.. السيتي يتصدر مؤقتًا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره لوتون تاون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

واستطاع السيتي اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم مؤقتًا، حيث ينتظر مواجهات اَرسنال وليفربول غدًا الأحد في نفس الجولة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 73 نقطة، بينما يحل اَرسنال في المركز الثاني بـ 71 نقطة، وليفربول في المركز الثالث بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في مصلجة الجانرز.