حقيقة تدخل اتحاد الكرة في اختيار حكام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، حقيقة تدخله في اختيارات حكام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، في منافسات الدوري المصري.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك “اتحاد الكرة”: “بيريرا ابلغنا بطاقم تحكيم القمة بقيادة إبراهيم نور الدين ولا نتدخل في اختياراته”.

وأسند اتحاد الكرة مهمة التحكيم على مباراة الاهلي والزمالك للحكم إبراهيم نور الدين، على أن يعاونه سامي هلهل كمساعد أول وهاني عبد الفتاح كمساعد ثاني، أحمد الغندور حكم رابع.

ومحمد عادل كحكم فيديو، وعاطف حسين مساعد حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو ثاني.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الأبيض في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة.