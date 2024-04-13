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حقيقة تدخل اتحاد الكرة في اختيار حكام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

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الأهلي والزمالك - نهائي كأس مصر

الأهلي والزمالك - نهائي كأس مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، حقيقة تدخله في اختيارات حكام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، في منافسات .

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك “اتحاد الكرة”: “بيريرا ابلغنا بطاقم تحكيم القمة بقيادة إبراهيم نور الدين ولا نتدخل في اختياراته”.

وأسند اتحاد الكرة مهمة التحكيم على مباراة الاهلي والزمالك للحكم إبراهيم نور الدين، على أن يعاونه سامي هلهل كمساعد أول وهاني عبد الفتاح كمساعد ثاني، أحمد الغندور حكم رابع.

ومحمد عادل كحكم فيديو، وعاطف حسين مساعد حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو ثاني.

ويحتل المارد الأحمر المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الأبيض في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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