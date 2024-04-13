موقف مثير من الاهلي بعد تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا للقمة أمام الزمالك

أبدى مسؤولو النادي الاهلي، اعتراضًا على تعيين إبراهيم نور الدين، حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن طاقم تحكيم مباراة القمة بقيادة إبراهيم نور الدين.

وتقام مباراة الاهلي ضد الزمالك يوم الإثنين المقبل 15 إبريل، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وكشفت تقارير أن مسؤؤلين داخل النادي الاهلي رفضوا إسناد مباراة القمة لإبراهيم نور الدين، بسبب سوابقه التحكيمية السابقة، مشددين على أن اتحاد الكرة يعاند في الخطأ.

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وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة القمة للحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويُعاونه سامي هلهل “مساعد أول” وهاني عبد الفتاح “مساعد ثاني”، والحكم الرابع أحمد الغندور.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثاني عشر، ولديه 18.