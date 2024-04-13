مانشستر سيتي يقترب من رقم قياسي جديد

تمكن مانشستر سيتي، من تحقيق فوزا ثمينا على حساب ضيفه لوتون تاون اليوم السبت، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة، قفز نادي مانشستر سيتي، مؤقتا لصدارة الترتيب بوصوله للنقطة 73، فيما ظل لوتون تاون بمنطقة الهبوط، محتلا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

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وبحسب ما ذكرته شبكة “سكواكا” الخاصة بالأرقام والإحصائيات، فإن فريق مانشستر سيتي يستمر في سلسلة اللا هزيمة على ملعبه، للمباراة الـ41 في كل المسابقات.

وأصبح كتيبة المدرب بيب جوارديولا، على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي للفريق، الذي تحقق قبل 103 أعوام، بين عامي 1919 و1921.

وفي آخر 8 مواسم على الأقل، يعد نادي مانشستر سيتي، الفريق الأكثر تسديدًا في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، إذ يملك أعلى رقمين، الأول في 2016 (38 تسديدة أمام بيرنلي)، والثاني ضد لوتون تاون، اليوم.