مانشستر سيتي يكتسح لوتون تاون بخماسية في الدوري الإنجليزي

تمكن مانشستر سيتي، من تحقيق فوزا ثمينا على حساب ضيفه لوتون تاون اليوم السبت، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر سيتي، فوزًا عريضًا على نظيره لوتون تاون، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وجاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق: هدف عكسي سجله دايكي هاشيوكا (ق 2) وماتيو كوفاسيتش وإيرلينج هالاند وجيريمي دوكو ويوسكو جفارديول، في الدقائق (64 و76 و87 و90+3).

فيما أحرز روس باركلي هدف لوتون الوحيد (ق 81).

بهذه النتيجة، قفز نادي مانشستر سيتي، مؤقتا لصدارة الترتيب بوصوله للنقطة 73، فيما ظل لوتون تاون بمنطقة الهبوط، محتلا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياز – يوسكو جفارديول

الوسط: ريكو لويس – ماتيو كوفاسيتش – ماتيوس نونيس – كيفين دي بروين

خط الهجوم: جيريمي دوكو – إيرلينج هالاند – جوليان ألفاريز