بالأرقام.. ماذا قدم حارسا الزمالك والاهلي قبل مباراة القمة؟

ويستعد الاهلي لمواجهة غريمه التقليدي، الزمالك، في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري النايل”.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد موقع “كورة 365″، أرقام الثنائى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ومصطفى شوبير حارس الاهلى فى الدورى هذا الموسم كالتالى:

– مصطفى شوبير (الاهلي)

لعب: 5 مباريات.

اهتزت شباكه بـ 8 أهداف.

حافظ على شباكه فى مباراة وحيدة.

-محمد عواد (الزمالك)

لعب: 6 مباريات.

اهتزت شباكه بـ 5 أهداف.

حافظ على شباكه فى 3 مباريات.

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ويحتل الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

ويعاني الأحمر من عدة غيابات أبرزها محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم، وكريم نيدفيد ومحمود متولي وكريستو.

فيما يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من عدة غيابات أبرزها محمود الونش ومحمد عبد الشافي.