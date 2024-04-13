شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير Vs محمد عواد.. ماذا قدم حارسا الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الأهلى والزمالك لخوض مباراة القمة المرتقبة، والمحدد لها السابعة مساء الإثنين المقبل، والمؤجلة من الجولة العاشرة بالدورى باستاد القاهرة. وقبل هذا اللقاء نرصد لكم أرقام الثنائى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى فى الدورى هذا الموسم كالتالى:

لعب عواد 6 مباريات.

اهتزت شباكه بـ 5 أهداف.

حافظ على شباكه فى 3 مباريات.

لعب مصطفى شوبير 5 مباريات.

اهتزت شباكه بـ 8 أهداف.

حافظ على شباكه فى مباراة وحيدة.

ويأمل قطبى الكرة المصرية فى تحقيق الفوز بالقمة من أجل تعزيز آمالهم في المشاركة الأفريقية بالموسم المقبل في ظل الاتجاه للاعتماد على نتائج الدور الأول.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يعود ثلاثي الأهلي ، على معلول ومحمد هانى وبيرسى تاو لقائمة الأحمر في لقاء القمة أمام الزمالك بالدوري والمقرر له الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وغاب التونسى على معلول الظهير الايسر للأهلى عن الظهور مع المارد الأحمر في مباراة انبى وزد اف سى بالدوري بسبب معاناته من الاجهاد العضلى الذى تعرض له في مباراة سيمبا التنزانى.

فيما استبعد السويسري مارسيل كولر مدرب الاهلى ، لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق من مباراة زد اف سى الأخيرة بالدوري من أجل منحه فرصة لإلتقاط الانفاس في ظل توالى مشاركاته المحلية والافريقية مع الفريق ، فيما غاب الجنوب أفريقى بيرسى تاو عن الظهور مع الاهلى في مباراتى إنبى وزد اف سى بسبب معاناته هو الأخر من إجهاد عام.

واستطاع الزمالك خلال مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.