شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعقد مؤتمرا صحفيا لكشف آخر الاستعدادات لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ورؤساء الاتحادات الرياضية المصرية.

وتقام فعاليات المؤتمر الصحفي في مقر اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9.30 صباح يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

ويتطرق المؤتمر للحديث عن مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل وكذلك المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها في باريس خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويتحدث المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن آخر استعدادات اللجنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والفرص المتاحة لتأهل المزيد من اللاعبين للمشاركة في باريس 2024 كما يتحدث عن التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بما يخدم الرياضة المصرية وتطويرها.