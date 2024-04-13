شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة فنية وخططية للاعبى الزمالك استعدادا لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية وخططية خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء القمة المقبل أمام الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على تطبيق بعض الجمل الخططية، ومنح اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها خلال هذه الفقرة.

وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية فى منتصف الملعب، لتطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى، خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية المران وتولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرة خاصة بالكرة، لتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للقاء القمة.