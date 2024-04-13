شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف تفاصيل اختيار إبراهيم نور الدين حكما لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة المصري أن اختيار الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، المحدد إقامتها الإثنين المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من المسابقة، جاء بناءً على فرمان من لجنة الحكام.

وقال اتحاد الكرة، عبر منصته الإعلامية، إن فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، أبلغنا بطاقم تحكيم القمة بقيادة إبراهيم نور الدين، ولا نتدخل فى اختياراته.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اليوم السبت، أسماء طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، سيديرها طاقم حكام مكون من: إبراهيم نور الدين: حكم ساحة، ويعاونه كل من سامي هلهل، حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح حكم مساعد ثاني، وأحمد الغندور حكم رابع، ومحمد عادل حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد فار ثان.