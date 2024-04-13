شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات ينهى تدريبه الأخير قبل مواجهة ناميبيا فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة جهاد عرفة المدير الفني، تدريبه الأخير قبل مواجهة ناميبيا فى الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب والتى ستقام غدا الأحد فى السابعة مساءً.

وطالب المدير الفنى اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة ليبيا فى الجولة الأولى والتى فاز بها الفراعنة بنتيجة 4/ 0 والتركيز على مباراة الغد مع تحذير اللاعبين من الإفراط فى الفرحة.

ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات والذى أكد ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى لتحقيق الوصول إلى كأس العالم المقبلة واسعاد الجماهير المصرية.

واختار جهاد عرفة المدير الفني للمنتخب قائمة تضم 14 لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا ،ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى،عادل محفوظ مدير ادارى، محمد إسماعيل ادارى وائل طلال المنسق الإعلامي ،الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك وأحمد حسن مسئول المهمات.