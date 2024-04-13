ياسر قمر: الأهلي قادر على تنظيم نسخة استثنائية لبطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن الأهلي قادر على تنظيم نسخة استثنائية لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ‏يستضيفها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.‏

وأوضح خلال كلمته في الاجتماع الفني للبطولة الذي عقد مساء اليوم أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مستمرًّا وتنسيقًا مكثفًا مع النادي الأهلي والاتحاد الإفريقي ونظيره المصري، في ظل ‏تكاتف الجهود من أجل خروج البطولة بصورة مشرفة.‏

وشدد على أن تنظيم الأهلي للبطولة بهذا العدد من الفرق المشاركة، وفي ظل كونها مؤهلة لبطولة العالم، يتوافق مع استضافة ‏مصر للعديد من الفعاليات العالمية بشكل عام، ويعزز مكانتها الخارجية.‏

وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل ‏والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.‏

عدنان عبد الله: ثقتنا بلا حدود في قدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا للطائرة

عدنان عبد الله، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، عبر عن سعادته بإقامة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» داخل ‏النادي الأهلي، صاحب التاريخ الكبير في تنظيم كافة البطولات.‏

وأوضح أن هناك ثقة بلا حدود داخل الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة في قدرات الأهلي، في ظل استضافته المميزة للعديد من ‏النسخ الناجحة للبطولة خلال السنوات الماضية.‏

وأشار إلى أن النسخة الجديدة من البطولة تشهد مشاركة قياسية بالنسبة لعدد الفرق المشاركة بها، متمنيًا التوفيق للجميع خلال ‏منافساتها، خاصة أن هذه البطولة ولأول مرة سوف تكون مؤهلة لبطولة العالم.‏

وتقام بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال في الفترة من 12 - 24 أبريل الجاري، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل ‏والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.‏