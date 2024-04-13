شكرا لقرائتكم خبر عن الأغلى فى الدورى المصرى.. خماسى أهلاوى وثلاثى بيراميدز وثنائى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري للموسم الحالي، سيطرة أهلاوية مع تواجد نصف العدد من أبناء القلعة الحمراء، بينما تشهد القائمة ثلاثة لاعبين من بيراميدز وثنائي من الزمالك.



ويتربع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، على قائمة أغلى اللاعبين في الدوري المصري، وتشهد القائمة تواجد ثلاثي أجنبي بين محترفي الدوري المصري ضمن قائمة الأغلى في الدوري المصري.



وبلغت القيمة السوقية لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، المتخصص في الإحصائيات الكروية، بقيمة 5 ملايين يورو، ومن بعده أليو ديانج لاعب الأهلي بقيمة 4.5 مليون يورو، ومن بعده محمد عبد المنعم لاعب الأهلي بقيمة 3 ملايين يورو، ويأتي رمضان صبحي لاعب بيراميدز في المركز الثالث بقيمة 3 ملايين يورو ومن بعده محمد الشناوي لاعب الأهلي بقيمة 2.5 مليون يورو.



وفي المركز السادس يأتي رضا سليم لاعب الأهلي بقيمة 2.2 مليون يورو، ومن بعده إمام عاشور لاعب الأهلي بقيمة 2 مليون يورو، ثم وليد الكرتي لاعب بيراميدز في المركز الثامن بقيمة 1.8 مليون يورو، ومن بعده مصطفى فتحي لاعب بيراميدز بقيمة 1.8 مليون يورو، وفي المركز العاشر والأخير يتواجد محمود حمدي الونش لاعب الزمالك بقيمة 1.6 مليون يورو.



قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري قاصرة على ثلاثة أندية فقط من أصل 18 فريقا وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز، بينما غاب تواجد باقي الأندية، في ظل الفرق الكبير في القيمة السوقية للاعبي ثلاثي القمة عن باقي القيمة السوقية للاعبي الدوري المصري.