شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يستعد للقاء القمة أمام الزمالك بزيارة الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، على زيارة منطقة آثار أهرامات الجيزة مع عدد من المقربين منه، وذلك قبل لقاء القمة أمام الزمالك في الدوري المصري، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل.



رضا سليم

ويواصل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعداداته لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق اليوم مرانه ضمن استعداداته لمباراة الزمالك التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو قمة الدوري من خلال الفوز في المؤجلات، كما يرغب مارسيل كولر في مواصلة تفوقه على الزمالك.

وكان الأهلي قد فاز على فريق زد بهدف نظيف سجله وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي، في الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد السلام.



رضا سليم في زيارة الأهرامات