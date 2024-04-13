ستينستون المرشح الأبرز لبطولة السعودية للجولف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب عشاق السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب عشاق رياضة الجولف بطولة استثنائية نهاية الأسبوع الحالي مع انطلاق منافسات بطولة السعودية المفتوحة للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 20 أبريل في نادي الرياض للجولف. وستوفر البطولة أجواء استثنائية نابضة بالحياة للجماهير من مختلف الأعمار للاستمتاع بها مع منافسات الجولف وأكثر من خلال الفعاليات التي سيتم توفيرها للجماهير. وسيكون كابتن ليف جولف هنريك ستينستون في صدارة المنافسين، إلى جانب عدد من زملائه ونجوم الجولة الآسيوية؛ بما في ذلك نجوم بطولة السعودية المفتوحة للجولف العام الماضي والتي فاز بلقبها التايلاندي دينويت بوريبسوب، إلى جانب نجوم جولة موانئ دبي العالمية.

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