شكرا لقرائتكم خبر عن أشقاء فى الرياضة المصرية يترقبون التألق بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت ظاهرة الأشقاء على ملاعب الكرة المصرية، منذ سنوات، فلدينا قديما صالح وطارق سليم، وحسام وإبراهيم حسن، عبد الستار وعامر صبرى، صالح وعبد الله جمعة، أكرم وعبد العزيز وأحمد وحاتم توفيق وغيرهم الكثير، ولكن انتشرت الظاهرة وتوسعت فى باقى الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية الأخرى، من سلة وجودو وطاولة واسكواش وسباحة.. إلخ

مريم ومروة الهضيبى.. تؤام الطاولة



يُعد التوأم مروة ومريم الهضيبى، لاعبتا فريق بتروجت، والمنتخب لتنس الطاولة، من أشهر التوأم فى الرياضة المصرية خاصة فى الألعاب الأخرى، لما حققتاه من إنجازات خلال مسيرتهما مع الأهلى خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الإنجاز الذى حققتاه مع بتروجت فى البطولات المحلية، ومع منتخب الطاولة فى المحافل الأفريقية والدولية.



التوأم مروة ومريم الهضيبى ترفضا الانفصال عن بعضهما البعض، حيث تلقت إحداهما عرضا للانتقال إلى فريق آخر، فرفضت اللاعبة إلا بوجود شقيقتها تؤامها معها، فى ظل الترابط بينهما وشدة تعلقهما ببعضهما.

ياسمينا وهايدى السعيد حكمتان مصريتان فى كرة اليد



ياسمينا وهايدى السعيد حكمتان مصريتان فى كرة اليد، ليسا مجرد حكمتين، بحقيقة الأمر أنهما أصغر حكمتين دوليتين فى تاريخ كرة اليد.



الأولى فى الرابعة والعشرين من عمرها، والثانية لم تتعد 22 عاما، لكنهما أدارا بالفعل مباريات دولية للرجال، ونهائيات مسابقات قارية.

مروان ويوسف القماش في السباحة



بالانتقال إلى لعبة السباحة، هناك الثنائى الشهير مروان ويوسف القماش، لاعبا المنتخب الوطنى، حيث مثلا المنتخب فى أكثر من بطولة ورفعا علم مصر فى المحافل الدولية.

بطلا الخماسى الحديث أحمد ومحمد الجندى



البطل الأولمبى أحمد الجندى وشقيقه محمد الجندى أحد أبطال العالم فى الخماسى الحديث، حيث يمتلك أحمد الجندى من العمر 23 عامًا، فهو شاب مصرى وأسطورة رياضية فى لعبة الخماسى الحديث أحد أهم وأصعب الألعاب الأولمبية فى التاريخ، تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة فى وقت قياسى ونقل لعبة الخماسى الحديث فى مصر لمستوى آخر.



فقد حقق الجندى كل الميداليات فى اللعبة بمستوى الشباب والناشئين، فضية أولمبياد طوكيو 2020 فى إنجاز تاريخى كأول مصرى وعربى وإفريقى، وتوج عام 2018 بذهبية أولمبياد الشباب، كما توج ببرونزية بطولة العالم للكبار، وحصل على ذهبية بطولة العالم للشباب وذهبية بطولة العالم للناشئين محققا الثلاثية التاريخية.



فيما ولد محمد الجندى عام 2002، لاعب منتخب مصر للخماسى الحديث، حيث فاز بالميدالية الفضية فى بطولة العالم 2022، وقد توج الجندى بجائزة أفضل لاعب ناشئ فى العالم تحت 21 عامًا لعام 2022، كما قد حافظ البطل المصرى محمد الجندى على تصدره التصنيف العالمى للخماسى على مستوى الناشئين وفقا للتصنيف الصادر من قبل الاتحاد الدولى عن شهر مارس حيث استمر فى المركز الأول.



وقد حقق الميدالية الفضية فى منافسات الفردى ببطولة العالم للناشئين تحت 21 عاما، والتى أقيمت فى بولندا، وحصل الجندى على المركز الـ11 فى بطولة العالم للخماسى التى استضافتها مصر خلال الفترة من 7 وحتى 12 مارس.

احمد السلعاوي وشقيقته نادين ابطال السلة



فى كرة السلة هناك الثنائى أحمد السلعاوى لاعب الأهلى وشقيقته نادين التى تدرس فى إحدى الجامعات بدورى الـ NBA الأمريكى، وكذلك طارق الغنام نجم القلعة الحمراء، وشقيقته رحاب الغنام التى كانت تلعب فى القلعة الحمراء، وأصبحت الآن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للعبة، وكذلك ليلى القوصى لاعبة فريق الصيد ومحمد القوصى لاعب الأهلى.

رمضان درويش ومحمد درويش في الجودو



فى الجودو الثنائى الأشهر رمضان درويش ومحمد درويش، حيث إن رمضان ما زال يمارس اللعبة ويشارك فى البطولات، بينما تولى محمد شقيقه مدرب مساعد فى المنتخب.

عمر عصر وخالد عصر في تنس الطاولة



فى اتحاد تنس الطاولة، نجد الثنائى عمر عصر وخالد عصر، ومروة ومريم هشام، وقد حقق الرباعى عدة بطولات أيضا سواء على المستوى المحلى أو الدولى.