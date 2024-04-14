تعرف على تفاصيل إصابة تريزيجيه ومدة غيابه عن الملاعب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عن تفاصيل ومدة غياب محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون التركي، بعد إصابته في مباراة فريقه أمام سيفاس سبور، أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري التركي.

وقال اتحاد الكرة، عبر المركز الإعلامي له ونقلت عنه صحيفة "الوطن"،: "أثبتت الاشعة التي خضع لها نجمنا المصري محمود تريزيجيه، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية، يغيب على إثرها لمدة أسبوع واحد".

وكان تريزيجيه قد شارك أساسيا في مباراة فريقه أمس أمام سيفاس سبور، في الدوري التركي، قبل أن يجري استبداله بين شوطي المباراة، دون الإعلان عن التفاصيل، قبل كشف النادي عن الإصابة.

يشار إلى أن منتخب مصر يستعد في الفترة الحالية، لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو خلال توقف شهر يونيو المقبل.

وخاض تريزيجيه مع منتخب مصر معسكر شهر مارس الماضي، ولعب البطولة الودية الدولية "كأس عاصمة مصر".

جدير بالذكر أن تريزبجيه سجل 10 أهداف مع طرابزون، كما ساهم في 4 تمريرات حاسمة خلال مشاركته في الدوري التركي الموسم الحالي.