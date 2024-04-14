رسميا.. الوداد المغربي لن يشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهى أمل نادي الوداد المغربي في التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بعدما خسارته في الجولة الخامسة والعشرين، من مسابقة الدوري المغربي.

وانتهت مباراة الوداد والجيش الملكي، ضمن منافسات الدوري المغربي، بفوز الجيش بهدف دون رد.

وسجل الجيش الملكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35 عن طريق محمد ربيع حريمات، بعد أن أهدر اللاعب نفسه ضربة جزاء للجيش الملكي في الدقيقة 24.

وبهذه النتيجة، عزز الجيش الملكي صدارته للدوري المغربي برصيد 61 نقطة، بينما يتوقف الوداد عند 37 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، ويتأكد بذلك غياب الوداد عن دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل مع تبقي له 5 جولات على نهاية الدوري المغربي.

وأصبح أقصى عدد من النقاط سيصل إليه الوداد هو 52 نقطة، ولن يؤهله ذلك إلى دوري الأبطال بسبب تفوق المنافسين، إذ يحتل الرجاء المركز الثاني حاليًا بـ54 نقطة وله 6 مباريات متبقية ويليه نهضة بركان ثالثا بـ40 نقطة.

وأصبح أمل فريق الوداد الوحيد في الموسم الحالي هو ضمان المركز الثالث بالدوري المغربي للمشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل.

يشار إلى أن الوداد كان أحد أبرز أندية أفريقيا في السنوات الماضية، وفاز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2017 و2022 وكان وصيفا للنادي الأهلي الموسم الماضي 2023، قبل أن ينهار هذا الموسم ويودع البطولة من دور المجموعات.