تين هاج يرفض الاستسلام: اليونايتد مازال في سباق التأهل لدوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - رفض الهولندي ايريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد الاستسلام في معركة التأهل الى دوري أبطال أوربا الموسم المقبل بعد خسارة اليونايتد لنقطتين جديدتين بالتعادل مع فريق بورنموث مساء السبت ضمن مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز.

تعادل مانشيستر يونايتد مع بورنموث وضع اليونايتد بعيدا عن استون فيلا صاحب المركز الرابع وتوتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس بفارق عشر نقاط كما تواصلت سلسلة النتائج السيئة للشياطين الحمر الذين حققوا فوزا واحدا في اخر سبع مباريات في جميع المسابقات وقبل ستة مباريات فقط من انتهاء السباق للتاهل لدوري الابطال .

وقال ايريك تين هاج عقب مباراة بورنموث : قدمنا كل ما لدينا خلال المباراة ورغبتنا بالقطع كانت تحقيق الفوز لكن لم تسعفنا ظروف المباراة.

وأضاف المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد : لابد أن نكون واقعيين عندما تكون تشكيلة فريقنا كاملة ففرصنا في تحقيق الانتصارات كبيرة لكننا في الوقت الحالي نفتقد عدد كبير من الاعبين . لدينا لاعبين جيدين لكن في نفس الوقت خبراتهم قليلة مثلما يرى الجميع . اثبت لاعبينا الشباب أن بأمكانهم المنافسة مع اكبر وأفضل الدوري الأنجليزي لكنهم في نفس الوقت يرتكبون أخطاء في مباريات أخرى وهذا ما يحدث دوما في مثل هذه المراحل مع الاعبين الشباب الذين يجب عليهم التطور وتقديم نفس المستوى في كل مباريات الدوري .

وعند سؤاله حول أمكانية تأهل مانشيستر يونايتد الى دوري أبطال أوربا وهل فقد الأمل في تحقيق هذا الهدف قال ايريك تين هاج: بالقطع لا لم نفقد الأمل ابدا وسنواصل حتى نهاية المشوار رافضا الإجابة على سؤال حول رد فعله اذا ما خرج اليونايتد في نهاية الموسم في مركز اقل من المركز الثامن فإنه سيكون اسوا ترتيب لمانشيستر يونايتد في تاريخه في الدوري الانجليز الممتاز .