محمد صلاح: مباراة القمة خارج التوقعات ونظام المسابقات أرهق اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة العاشرة خارج التوقعات.

أكد محمد صلاح خلال تصريحات تليفزيونية لملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني أنه يتمني مشاهدة مباراة ممتعة لافتاً إلي أن الفريق الأبيض غير فكرة الخسارة في العيد.

أضاف صلاح: " المشكلة في عدم انتظام المباريات والمسابقات وإرهاق اللاعبين قبل القمة ".

وتابع:" بعض اللاعبين في مباريات الأهلي والزمالك يشعرون بالخوف والشخصية والرغبة سيتحكمان في سير المباراة".

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي غدًا الاثنين لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة 10 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت، كما سيقودها الحكم إبراهيم نور الدين ويساعده سامى هلهل و هانى عبد الفتاح، وحكم رابع أحمد الغندور، وحكم فار محمد عادل ومساعد فار عاطف حسين.