مركز شباب سموحة يستضيف تدريبات السلة لمراكز الفتيات بالأسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية السيد الاستاذ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تنفذ الادارة المركزية للتنمية الرياضية(الادارة العامه للقاعده الشعبيه)بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسه الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية

استمرارفعاليات تدريب مركز الفتيات لكره السلة تحت شعار" Her World " بمركز شباب سموحه والذى تنفذ يومى الجمعه والسبت من كل اسبوع بعدد ٢٥ فتاه خلال الفترة من ١/ ١٠/ ٢٠٢٣ ولمده ٨ شهور.

‎يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إطار الاهتمام بالفتاة والمرأة فى كافة المجالات بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة، وتفعيلا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة وحرص الوزير بأن تحصل الفتاة على حقوقها داخل المجتمع من خلال مشاركتها فى جميع المجالات.

‎يتم تدريب الفتيات على المهارات الأساسية لكرة السلة والتحكم فى الكرة والمشى والتمرير، ضمن خطة تدريب المشروع بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة السلة، ويتم متابعة سير العملية التدريبية للمركز بصفة مستمرة، وتحت اشراف وتدريب الاتحاد المصرى لكرة السلة والمدربين المتخصصين .

من ناحية أخرى و فى ضوء اهتمام الدولة المصريه بتفعيل اللياقه البدنية و جعلها أسلوب حياه طوال اليوم العملى والوظيفى للمواطن المصرى سواء أوقات العمل او أوقات ترفيهيه واستغلال الوقت بدمج الرياضة وخلطها بالأداء اليومى لجميع الأعمار السنيه والحصول على أكبر كم ومساحه رياضيه خلال اليوم

وفى اطار ذلك و بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضه بالاسكندريه بقيادة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزاره ومدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية وجعل الرياضه اسلوب حياه يومى وذلك حفاظا على الصحه وبناء انسان ببنيه رياضيه سليمه على مستوى الاسكندريه وذلك لدور الرياضه الايجابى والفعال على تقوية المناعة .

وفى ضوء ذلك نفذت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية ممثله فى فرع شباب الجمرك مركز شباب الانفوشى اليوم السبت الموافق ١٣ ابريل ٢٠٢٤ وتنفيذ تدريبات مدرسه كره القدم بالمركز .

