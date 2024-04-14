أنشيلوتي يكشف سر يمكنه من الفوز على مانشستر سيتي في دوري الأبطال

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن السر الذي سيجعله يفوز على مانشستر سيتي، في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان قد انتهى لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي 3-3، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وتحدث كارلو أنشيلوتي اليوم السبت، في مؤتمرصحفي عقب فوز فريقه على مايوركا بنتيجة 1-1.

وقال أنشيلوتي :” في مباراة الذهاب بالتأكيد سيكون روديجر أساسي ضد مانشستر سيتي”.

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وتابع: لن نفوز في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء بسبب لياقتنا البدنية؛ بل سنفوز بسبب سلوكنا خلال تلك المباراة.

وأشار عن فينيسيوس:” عندما يطلقون عليك صافرات الاستهجان عليه فهذا يدل على النجاح”.

ويتسعد فريق ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم 18 إبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.