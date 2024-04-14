لأول مرة منذ 9 سنوات.. الوداد يغيب عن دوري أبطال إفريقيا

سقط نادي الوداد، أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة 25، من الدوري المغربي الممتاز، مما تأكد تأكد غيابه عن دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الوداد هزيمة جديدة في الدوري المغربي، بعد خسارته أمام الجيش الملكي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25.

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وسجل الجيش الملكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35 عن طريق محمد ربيع حريمات.

وبهذه النتيجة، عزز نادي الجيش الملكي صدارته للدوري المغربي الممتاز، برصيد 61 نقطة، بينما يتوقف الوداد عند 37 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وبعد الهزيمة تأكد غياب نادي الوداد عن دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل مع تبقي له 5 جولات على نهاية الدوري المغربي.

وكان الوداد المغربي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري من دور المجموعات، وذلك بعد أن حل في المركز الثالث خلف أسيك الإيفواري وسيمبا التنزاني.