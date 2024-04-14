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نجم ريال مدريد يكشف أهمية مباراة مانشستر سيتي للفريق

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كشف الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد، أهمية مباراة الإياب أمام فريق مانشستر سيتي، ضمن منافسات ربع نهائي .

وتحدث تشاوميني اليوم، السبت عقب قيادة فريقه للفوز على مايوركا، في بطولة .

وفاز ريال مدريد على مايوركا بهدف دون رد سجله تشواميني.

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، ويقترب من التتويج.

وانتهت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-3.

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وقال تشواميني في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية: ” مباراة مانشستر سيتي هي من  أهم مباريات الموسم، لكن الآن هناك الكثير من المباريات المهمة”.

وتابع:”  كانت مباراة الذهاب مهمة جدًا، كما كانت مباراة اليوم، الآن سيأتي الأربعاء لمواجهة السيتي ثم الكلاسيكو أمام ، إنها الجولة الأخيرة، كل المباريات مهمة”.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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