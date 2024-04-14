رابطة الأندية ترد على طلب حسام حسن بخصوص توقف الدوري

رد مسئولو رابطة الأندية المصرية على طلب حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، بخصوص توقف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان حسام حسن قد أكد على حاجته لمدة من 5 إلى 7 أيام إضافية قبل بداية فترة التوقف الدولي الرسمية من فيفا، ليتسنى له تجهيز لاعبي الفراعنة بشكل كافٍ.

وسيقيم منتخب مصر معسكرًا في شهر يونيو استعدادًا لاستئناف مشوار تصفيات كأس العالم 2026، لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

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وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأفادت تقارير صحفية، أن رابطة الأندية، قررت الموافقة على طلب حسام حسن وإيقاف الدوري بشكل مؤقت قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأوضحت، أن مباريات الدوري المصري سيتم إيقافها يوم 27 مايو المقبل، أي قبل فترة التوقف الدولي بأسبوع.