بايرن ليفركوزن ضد فيردر بريمن.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 14 أبريل 2024، الكثير من المباريات القوية في الدوري الإنجليزي والمصري والألماني والإسباني والإيطالي.

ويسعى أرسنال للفوز على أستون فيلا واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يستعد بايرن ليفركوزن للأحتفال بلقب الدوري الأول في تاريخه حال الفوز على فيردر بريمن.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد كريستال بالاس - 3 عصرا - beIN SPORTS 1

وست هام ضد فولهام - 3 عصرا - beIN SPORTS 2

أرسنال ضد أستون فيلا - 5.30 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري المصري

المصري ضد سيراميكا - 4 مساء - ontime sport

الإسماعيلي ضد فيوتشر - 7 مساء - ontime sport

الدوري الألماني

فرايبورج ضد دارمشتات - 3.30 عصرا - beIN SPORTS 6

بايرن ليفركوزن ضد فيردر بريمن - 5.30 مساء - beIN SPORTS 5 (يحصد ليفركوزن لقب الدوري الألماني الأول في تاريخه حال الفوز)

الدوري الإيطالي

نابولي ضد فروزينوني - 12.30 ظهرا - ssc

ميلان ضد ساسولو - 3 عصرا - ssc

روما ضد أودينيزي - 6 مساء - ssc

إنتر ميلان ضد كالياري - 8.45 مساء - ssc

الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد إشبيلية - 2 ظهرا - beIN SPORTS 3

ألافيس ضد غرناطة - 4.15 مساء - beIN SPORTS 3

فياريال ضد أتليتك بيلباو - 6.30 مساء - beIN SPORTS 3

ريال سوسيداد ضد ألميريا - 9 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الفرنسي

نانت ضد لو آفر - 1 ظهرا - beIN SPORTS 4

كليرمون ضد مونبلييه - 3 عصرا - beIN SPORTS XTRA 1

ليون ضد بريست - 8.45 مساء - beIN SPORTS 4

اقرأ أيضًا:

بالصور.. خالد مرتجي يتجاهل مصافحة لاعبة الزمالك للكرة الطائرة