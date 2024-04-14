شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فخر الدين: الفوز بالثلاثية خير تتويج لمجهود سيدات طائرة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الشمس، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على صالة اتحاد الشرطة.

‏‎وقال فخر الدين، في تصريحات له إن فريق سيدات طائرة الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من أجل استعادة بطولة الكأس، موجهًا الشكر لكل اللاعبات على ما قدمنه طيلة الموسم الجاري، وتكلل مجهودهن بحصد ثلاثة ألقاب، مشيرًا إلى أن ثقته كانت كبيرة في حسم الكأس.

‏‎وأكد أن الفريق قدم مستوى جيدًا للغاية أمام الشمس، الذي كان ندًّا قويًّا خلال اللقاء، لكن خبرات لاعباته تفوقت في النهاية وحسمت المباراة، مشيرًا إلى أن جميع لاعبات الفريق كانت لديهن الرغبة في استعادة لقب كأس مصر.

‏‎واختتم إبراهيم فخر الدين حديثه بأنه سيواصل العمل بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب، خاصة أن جماهير الأهلي لا تقبل إلا بالبطولات.