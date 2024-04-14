شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة بيراميدز فى الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري. وكان المقاولون العرب قد استعاد نغمة الانتصارات بعد الفوز في المباراة الماضية على الجونة بهدفين مقابل هدف، وكان محمد عودة المدير الفني للمقاولون، قد منح لاعبي الفريق إجازة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات الخميس الماضي استعداداً لبيراميدز.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز غداً الاثنين، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان.

وعقد محمد عودة جلسة خاصة مع لاعبي المقاولون على هامش الاستعداد لمواجهة بيراميدز في الدوري، وحذر عودة لاعبي الفريق، من استمرار إهدار الفرص في مواجهة بيراميدز المرتقبة.

وأكد مدرب المقاولون، أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص في مباراة الجونة الماضية والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، وهو ما كان من الممكن أن يؤثر على نتيجة اللقاء ويجب ألا يتكرر أمام فريق بيراميدز، والذي يمتلك العديد من الحلول الهجومية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.