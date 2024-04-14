ضربة قوية لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة قوية قبل مباراة القمة أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مؤجلات مسابقة دوري nile، والتي من المقرر أن تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وفي تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "الوطن"، قال الإعلامي إيهاب الكومي إن "مروان عطية متوسط ميدان النادي الأهلي، سيغيب عن قائمة الفريق التي تخوض مباراة الزمالك في القمة، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج، وياسر إبراهيم، وإمام عاشور ومحمد الشناوي".

وأضاف الكومي: "غيابات الزمالك، هم محمد أشرف روقا، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى عدد من الأسماء وهم محمود حمدي الونش، وإبراهيما نداي، والثنائي محمد عبدالشافي، ومحمد صبحي، وذلك لعدم تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية".

يشار إلى أن الأهلي حقق انتصارا صعبا في المباراة الأخيرة على حساب نادي زد بنتيجة هدف نظيف سجله وسام أبو علي، فيما فز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثية، أحمد سيد زيزو هدفين، وناصر ماهر هدف وحيد.