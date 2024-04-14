سعد سمير: موسيماني مدرب متميز ولكن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سعد سمير لاعب الأهلي السابق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب المارد الأحمر الأسبق متميز وحقق نجاحات جيدة.

وواصل سعد سمير أن موسيماني أضاف بالطبع أفكار للنادي الأهلي بعد تواجده في فترة صعبة.

وتابع: قلت قبل نهائي القرن لو خسرنا تلك المباراة سنتدرب أونلاين، مكناش هنعرف نمشي في الشارع.

وأضاف: بيتسو موسيماني كان بالفعل يمنحنا إجازات كثيرة ولكن كان له فكره مع مدرب الأحمال لكني كنت أرى أن الإجازات كثيرة بالفعل.

هدف تريكة

وواصل: هدف أبوتريكة في الصفاقسي أتذكره جيدا كنت أشاهد الهدف على القهوة وهناك أشخاص رحلوا عن القهوة قبل الهدف والقهوة اتكسرت عندما سجل أبوتريكة الهدف للدرجة التي جعلت صاحب القهوة يجري ورانا، الدنيا اترجت مثل هدف عماد متعب في الجزائر.