الاتحاد السعودي يطلب ضم دي بروين رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - طلبت إدارة نادي الاتحاد السعودي رسميًا من نظيرتها في مانشستر سيتي الإنجليزي الحصول على خدمات النجم الدولي البلجيكي كيفن دي بروين ضمن خطة دعم صفوف النمور خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم الأحد أن إدارة الاتحاد أرسلت خطابًا رسميًا تطلب فيه التعاقد مع لاعب الوسط كيفن دي بروين ويتبقى فقط موافقة اللاعب لحسم الصفقة.

كشف حساب دي بروين مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

استطاع كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تسجيل 100 هدفًا خلال مسيرته الكروية مع الساحرة المستديرة رفقة السماوي.

وأصبح دي بروين ثالث أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع مانشستر سيتي منذ عام 2015، ويتفوق عليه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سجل 152 هدفا والإنجليزي رحيم ستيرلينج الذي سجل 130 هدفا.

وجاءت أهداف دي بروين المائة مع مانشستر سيتي في 372 مباراة، علما أنه صنع 167.

وبات دي بروين اللاعب رقم 18 في تاريخ مانشستر سيتي الذي يسجل للنادي 100 هدف أو أكثر، ويتصدر القائمة سيرجيو أجويرو برصيد 260 هدفا.