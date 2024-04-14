لاعبة طائرة الأهلي : الثلاثية المحلية نتاج جهد شاق

ياسر رشاد - القاهرة - قالت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في حصد لقب كأس مصر بعد مجهود كبير ومباراة قوية أمام فريق الشمس، الذي قدم مباريات قوية ونجح في الوصول إلى نهائي البطولة.
وأكدت سارة أن الأهلي دائمًا يحترم جميع المنافسين، ويسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات التي يشارك بها، ودائمًا ما يكون الفوز باللقب هو هدفه الأول لإسعاد جماهير النادي في كل مكان.
وأشارت سارة إلى أن الجمع بين ثلاثية السوبر والدوري والكأس يؤكد أن فريق «طائرة السيدات» يسير في الاتجاه الصحيح حاليًّا، ونتطلع لمواصلة مشوار البطولات في الفترة المقبلة والتتويج بالبطولة الإفريقية.