قبل السوبر الأفريقي لليد .. رئيس الاتحاد الجزائري يزور بعثة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي السيدة كريمة طالب، رئيسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد، في مقر إقامة الفريق.

والتقت كريمة طالب ببعثة كرة اليد، للاطمئنان على الفريق والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة لبعثة الأهلي أثناء وجودها في الجزائر.

ويستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأحمر لمواجهة فريق بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي يوم غد الإثنين.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».