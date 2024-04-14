سعد سمير عن أكرم توفيق: "بيصدق أي حاجة وكنت مفهمه إني بتكلم هندي"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سعد سمير نجم النادي الأهلي السابق وفريق فيوتشر الحالي عن بعد الكواليس والمواقف بينه بين أكرم توفيق نجم القلعة الحمراء الحالي أثناء فترة تواجدهما معًا بالنادي.

وقال سعد سمير في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " أكرم توفيق بيصدق أي حاجة، وكنت بستغل ده، وكنت مفهمه إني بتكلم هندي ".

وأضاف مدافع الأهلي السابق: " كنت مفهم أكرم توفيق إني خاطب ممثلة واتضايق مني فترة عشان كان بيقول إنها مش شبهنا ".

وتابع: " رمضان صبحي عمل فيا مقلب قبل كده، وفهمني إنه بيتخانق ورحت مكان الخناقة لقيته محل عصير وشربني 2 كوكتيل، واختتم: " أجاي على طول شايل الهم بس بيضحك هو لاعب جميل ".

سعد سمير يدافع عن محمد صلاح

وقال سعد سمير: " في نوعية معينة قاصدة تكون محمد صلاح مش محبوب من الجمهور المصري لكن مش هيعرفوا يعملوا كده ".

وأضاف: " صلاح أيقونة كبيرة جدا بالنسبة للجميع.. لاعب شبهنا نجح وشاركنا أحلامنا واحنا لحد دلوقتي مش عارفين نستفيد من محمد صلاح اللي خلانا نحلم وأولادنا يحلموا ".

وتابع: " منتخب مصر مرتبط بمحمد صلاح والعكس صحيح صلاح ملهم والنجوم بيكون ليها وضع معين بما لا يتنافى مع قيمة حسام وإبراهيم حسن ".