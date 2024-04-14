هل رفض الاهلي تعيين إبراهيم نور الدين لمباراة القمة؟

أوضح مسئولو النادي الاهلي حقيقة الاعتراض على تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك، في مسابقة الدوري المصري.

وأسند اتحاد الكرة مهمة التحكيم على مباراة الاهلي والزمالك للحكم إبراهيم نور الدين، على أن يعاونه سامي هلهل كمساعد أول وهاني عبد الفتاح كمساعد ثاني، أحمد الغندور حكم رابع.

ومحمد عادل لإدارة تقنية الفيديو، وعاطف حسين مساعد حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو ثاني.

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ومن المقرر إقامة مباراة القمة بين الفريقين يوم الاثنين الموافق 15 إبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت مكة، على ستاد القاهرة.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بخصوص رفض إدارة الأهلي تعيين إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة القمة.

وأكد مسئولو الاهلي على عدم صحة الأنباء المتداولة بخصوص الاعتراض على حكم لقاء القمة، ولم يتم إرسال إلى رابطة الأندية.

وستقام مباراة الاهلي ضد الزمالك وسط حضور جماهيري يقدر بـ20 ألف مشجع للفريقين، بواقع 10 ألاف لكل منهما.