تشكيل الاهلي المتوقع أمام الزمالك في قمة الدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الزمالك في قمة الدوري المصري.

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب الزمالك، في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك مساء الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وستقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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ويحتل الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، بينما يتواجد الزمالك في المرتبة الثانية عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الزمالك

وقد يدفع كولر بـ كريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر في حال عدم جاهزية معلول، أو عمر كمال، ويلعب بـ محمد هاني في الظهير الأيمن.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

الوسط: كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، أحمد عبد القادر.