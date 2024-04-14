شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. حفل افتتاح بطولة أفريقيا لـ"رجال" الطائرة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فى السابعة مساء اليوم الأحد، حفل افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للرجال التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 12 و حتى 24 أبريل الجارى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة .

ومن المنتظر أن يشهد حفل الافتتاح حضور مسئولى النادى الأهلى ومجلس اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر ومسئولى الاتحاد الأفريقى للعبة.

من جانبها أكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلى على ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID»، للحصول على تذاكر البطولة، التي سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتي، لحضور المباريات.

وتقام البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وأصدر نادى الزمالك بيانا رسميا أعلن فيه اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة المقرر لها شهر أبريل الجارى بالقاهرة، بسبب عدم قيد لاعبيه المحترفين.