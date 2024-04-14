شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تتوجه إلى الجزائر للمشاركة فى السوبر والكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى الجزائر فجر اليوم، الأحد، استعدادا للمشاركة فى بطولتى السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية، حيث يخوض الفريق الأبيض لقاء نصف النهائى يوم 15 أبريل الجارى أمام جى إس ك ى الكونغولى.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع 4 لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، استعداداً للمشاركة في بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس..

وتعاقد مجلس إدارة الزمالك مع المونتينيجري ڤوكو بوروزان لاعب الهدي السعودي، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، والتونسي محمد رضا فراد لاعب كاظمة الكويتي والذي يشغل مركزي صناعة الألعاب والظهير الأيسر، وعبد الحميد العربي لاعب هيليوبوليس، والذي يلعب في مركز الدائرة، وعمر صادق لاعب هليوبوليس، والذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد يومى 17 و21 مايو المقبل موعدا لمواجهتى بلاى أوف نهائى دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2023/2024 بين الأهلى والزمالك.

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام يوم 24 من نفس الشهر المقبل.